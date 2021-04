Nach Tötung von Tieren in Besigheim: Zwei Äxte im Enzkanal gefunden

Taucher der Wasserschutzpolizeidirektion haben am Freitag (23.04.) im Enzkanal zwei Äxte gefunden, mit denen vermutlich die Tiere am vergangenen Wochenende (16-04.-18.04.) auf der Vogelinsel in Besigheim getötet worden sind.

Wie die Polizei mitteilte, werden die sichergestellten Äxte kriminaltechnisch untersucht. Die veterinärmedizinische Untersuchung der getöteten Schafe ist mittlerweile abgeschlossen: Für die Ermittler steht fest, dass die Tiere bereits tot waren, als sie in die Enz geworfen wurden. Vermutlich wurden sie erschlagen.

Neben einer Tierschutzorganisation haben mehrere Privatpersonen Belohnungen von insgesamt 5.800 Euro für Hinweise ausgesetzt.

Personen, die Hinweise zur Identität des oder der Täter geben können, werden gebeten, sich beim Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt unter der Telefonnummer 07142 405-0, zu melden.