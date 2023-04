Nach Tötungsdelikt in Asperg: Weitere Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Nach den tödlichen Schüssen in Asperg (Kreis Ludwigsburg) in der Nacht zum Samstag (08.04.) haben Spezialeinheiten des Polizeipräsidiums Einsatz in Möglingen am Montag (10.04.) drei weitere Personen vorläufig festgenommen. Das teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit.

Die drei Personen werden verdächtigt, an der mutmaßlichen Tötung und dem mutmaßlichen versuchten Tötungsdelikt von Samstag in Asperg beteiligt gewesen zu sein. In der Nacht zum Samstag war ein 18-Jähriger durch Schüsse tödlich und ein Gleichaltriger schwer verletzt worden.

Verdächtige wurden am Montag (10.04.) festgenommen

Bei den Verdächtigen handelt es sich um zwei 17-Jährige, männliche Jugendliche und einen 27-jährigen Mann. Die Festnahmen und Durchsuchungsmaßnahmen fanden am Montag (10.04.) statt und wurden auch von der Polizeihundeführerstaffel des Polizeipräsidiums Ludwigsburg unterstützt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurden die drei Personen am Dienstag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehle wegen Totschlags und versuchten Totschlags gegen die beiden 17-Jährigen und den 27-jährigen türkischen Staatsangehörigen. Er setzte diese in Vollzug und wies die Tatverdächtigen in verschiedene Justizvollzugsanstalten ein.

Konflikt könnte zur Tat geführt haben

Gemäß den bisherigen Ermittlungen der Sonderkommission "Goethe" könnte ein lokaler Konflikt untereinander zu der Tat geführt haben. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg führt die Präsenzmaßnahmen in Asperg bis auf Weiteres fort.