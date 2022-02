Nach Unfall am Bahnübergang am Mittwochmorgen (25.8.): Streckensperrung auf der Wieslauftalbahn aufgehoben

Die Streckensperrung in Hammerschlag ist aufgehoben.

Die Wieslauftalbahn verkehrt wieder planmäßig. Es kann vorübergehend noch zu Fahrplanabweichungen kommen.





Nach einem Unfall an einem Bahnübergang bei der Haltestelle Schorndorf-Hammerschlag, ist der Zugverkehr auf der Wieslauftalbahn derzeit eingestellt.Es befänden sich Gegenstände auf den Bahngleisen,heißt es in einer Meldung des Verkehrsverbundes Stuttgart (VVS) am Mittwochmorgen (25.8.). Die Strecke bleibt für den Zugverkehr gesperrt, bis Polizei und Rettungsdienst die Unfallaufnahme abgeschlossen haben.

Für die entstandenen Unannehmlichkeiten bitten wir Sie um Entschuldigung.