Nachtzug ab Stuttgart: Diese Ziele können Sie ab Dezember mit der Bahn erreichen

Mit dem Nachtzug von Stuttgart aus quer durch Europa reisen. Das ist bald möglich. Am 11. Dezember tritt europaweit ein neuer Bahn-Fahrplan in Kraft und von da an können Reisende vom Schwabenland mit dem Nachtzug der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) unter anderem bis nach Venedig reisen. Das müssen Sie zur neuen Verbindung wissen.

Tägliche Verbindungen ab Stuttgart

Die baden-württembergische Landeshauptstadt wird neu ans ÖBB-Nightjet-Netz angebunden: Künftig fährt der NJ 237 ab 20.29 Uhr vom Stuttgarter Hauptbahnhof über München nach Venedig. Und auch die sogenannten EuroNight-Züge von Budapest, Zagreb und Rijeka fahren ab Fahrplanwechsel neu verlängert bis nach Baden-Württemberg.

Alle Strecken werden täglich bedient. Die Verbindungen im Detail:

Von Stuttgart nach Venedig

Fahrzeit: zwölf Stunden und fünf Minuten

Stationen: Ulm, Augsburg, München, Rosenheim, Salzburg, Bischofshofen, Villach, Tarvisio Boscoverde, Udine, Pordenone, Conegliano, Treviso Centrale, Venezia Mestre, Venezia Santa Lucia.

Planmäßige Ankunft: 08.34 Uhr am Bahnhof Santa Lucia

Von Stuttgart nach Wien

Fahrzeit: zehn Stunden und fünf Minuten

Stationen: Ulm, Augsburg, München, Rosenheim, Salzburg, Linz/Donau, St. Pölten, Wien.

Planmäßige Ankunft: 06.34 Uhr am Wiener Hauptbahnhof

Von Stuttgart nach Budapest

Fahrzeit: zwölf Stunden und 50 Minuten

Stationen: Ulm, Augsburg, München, Rosenheim, Salzburg, Linz/Donau, St. Pölten, Wien, Hegyeshalom, Mosonmagyarovar, Györ, Tatabnya, Budapest.

Planmäßige Ankunft: 09.20 Uhr in Budapest-Keleti

Von Stuttgart nach Zagreb

Fahrzeit: 14 Stunden und zehn Minuten

Stationen: Ulm, Augsburg, München, Rosenheim, Salzburg, Schwarzach-St. Veit, Bad Hofgastein, Bad Gastein, Mallnitz-Obervellach, Spittal-Millstätter See, Villach, Jesenice, Lesce-Bled, Kranj, Ljubljana, Zidani Most, Sevnica, Krsko, Dobova, Zagreb.

Planmäßige Ankunft: 10.39 Uhr in Zagreb

Von Stuttgart nach Rijeka

Fahrzeit: 14 Stunden und 56 Minuten

Stationen: Ulm, Augsburg, München, Rosenheim, Salzburg, Schwarzach-St. Veit, Bad Hofgastein, Bad Gastein, Mallnitz-Obervellach, Spittal-Millstätter See, Villach, Jesenice, Lesce-Bled, Kranj, Ljubljana, Borovnica, Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica, Sapjane, Opatija Matulji, Rijeka.

Planmäßige Ankunft: 11.25 Uhr in Riejka

Was kostet eine Fahrt mit dem Nachtzug?

Die Fahrkosten mit dem ÖBB sind natürlich abhängig vom Reiseziel und der ausgewählten Kategorie. Die günstigste Variante ist dabei ein Sitzplatz im Abteil 2. Klasse (ab 29,90 Euro pro Person). Einen Liegeplatz mit einem kleinen Frühstück (Getränk plus zwei Brötchen mit Aufstrich) gibt es im Sechser- (ab 49,90 Euro) oder Viererabteil (ab 59,90 Euro).

Komfortabler reisen lässt es sich mit einem Bettplatz im Schlafabteil inklusive Frühstück und Waschgelegenheit: Im Dreier- (ab 69,90 Euro), Zweier- (ab 89,90 Euro) oder Einzelabteil (ab 129,90 Euro). Auf manchen Strecken gibt es zudem die Gelegenheit, sich einen Schlafplatz in einem Abteil mit Dusche und WC zu reservieren. Die Kosten hierfür: Dreier- (ab 104,90 Euro), Zweier- (ab 124,90 Euro) und Einzelabteil (ab179,90 Euro).

Alle weiteren Informationen finden Sie auf der ÖBB-Homepage.

Die Deutsche Bahn war 2016 aus dem Nachtzug-Geschäft ausgestiegen. Die durch Deutschland fahrenden Nachtzüge werden von den ÖBB betrieben.