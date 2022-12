Neuzugänge in der Wilhelma Stuttgart: Drei Vietnamesische Hängebauchschweine

In der Wilhelma in Stuttgart schreitet der Bau des Asiatischen Bauernhofs weiter voran. Eröffnet werden soll er im Sommer 2023. Währenddessen sind nebenan bereits ein paar der zukünftigen Bewohner der neuen Anlage angekommen: Vietnamesische Hängebauchschweine. Das teilte der zoologisch-botanische Garten in einer Pressemitteilung am Donnerstag (22.12.) mit.

Neues Zuhause soll der Asiatische Bauernhof werden

Seit Mitte Oktober leben drei Vietnamesische Hängebauchschweine vorübergehend im Schweinestall des Schaubauernhofs der Wilhelma. Nach Fertigstellung des Asiatischen Bauernhofs im Sommer 2023 werden die Vietnamesischen Hängebauchschweine im dortigen Streichelzoo ihr Zuhause finden. Wie ihr Name schon verrät, stammen die kurzbeinigen Schweine ursprünglich aus Vietnam. Den Namen Hängebauchschwein verdanken sie ihrem umfangreichen, hängenden Bauch, der in Ausnahmefällen bis zum Boden reicht. Die Schweinerasse aus Asien zeichnet sich durch ihre geringe Körpergröße aus. Sie werden maximal 70 Kilo schwer und nur 50 Zentimeter groß.

Schweine sind sehr reinliche Tiere

Wie alle Schweine sind Vietnamesischen Hängebauchschweine reinliche Tiere. Sie teilen sich ihre Anlage in verschiedene Funktionsflächen ein. Es gibt einen Schlafbereich, einen Fressbereich und einen klar abgegrenzten Bereich, in dem Kot und Urin abgesetzt werden. Schweine würden diese Flächen niemals freiwillig vermischen.

Erstmals nach Europa kamen Vietnamesische Hängebauchschweine 1958, als der Tierpark Berlin einige Tiere direkt aus Vietnam importierte. Die neuen Bewohnerinnen des Schweinestalls in der Wilhelma haben einen deutlich kürzeren Weg hinter sich. Sie kommen aus dem Wildpark Schwarze Berge in der Nähe von Hamburg. Die Sauen in der Wilhelma haben sich bisher gut eingelebt. Noch sind sie ein bisschen scheu. Wer den Besucherbereich des Schweinestalls ruhig betritt, hat die Chance, dass die borstigen Neuzugänge näherkommen.

Wilhelma hat auch in den Weihnachtferien geöffnet

Wer die Hängebauchschweine schon jetzt besuchen möchte, kann das zum Beispiel in den Weihnachtsferien tun. Die Wilhelma hat wie gewohnt geöffnet. Nur an Heiligabend und Silvester schließt die Wilhelma bereits um 15.30 Uhr.