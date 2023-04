Neuzugang bei Bonobos in der Wilhelma Stuttgart: Congo lebt jetzt im Affenhaus

Die Wilhelma in Stuttgart hat in diesem Jahr einen Zuwachs bekommen: Das ungefähr 40 bis 45 Jahre alte Bonobo-Männchen Congo lebt jetzt in dem zoologisch-botanischer Garten. Das teilte die Wilhelma am Dienstag (11.04.) mit.

Bonobos sind stark gefährdet

Auf der Roten Liste der Weltnaturschutzunion (IUCN) ist die Menschenaffenart als stark gefährdet aufgeführt. Bonobo-Affen sind in der Demokratischen Republik Kongo im Herzen Afrikas zuhause. Wie für viele bedrohte Tierarten gibt es auch für Bonobos ein so genanntes Ex-situ Programm, also ein Erhaltungszuchtprogramm des Europäischen Zooverbands Eaza. Ziel dieser Programme ist es, eine genetisch stabile Reservepopulation in Zoologischen Gärten aufzubauen. Derzeit gibt es 153 Tiere in elf europäischen Zoos. Die Wilhelma hält mit ihren 22 Tieren die größte Gruppe in Deutschland.

Congo ist als Zirkustier aufgetreten

Congo trat in den 1980er- und 1990er-Jahren als Zirkustier in der Manege auf. Dort hatte er lediglich Kontakt zu einer Gruppe von Schimpansen, die aber ein anderes Sozialverhalten zeigen. Anschließend lebte der Bonobo im Haus des Zirkusdirektors. Im Sommer 2022 gab er das Tier an einen Zoo an der französischen Atlantikküste ab. Da es dort aber keine weiteren Bonobos gab, kam Congo jetzt nach Stuttgart.

Die ersten 30 Tage lebte Congo anfangs hinter den Kulissen, damit er sich an die neue Umgebung und die Pfleger gewöhnen konnte. Er hatte aber trotzdem Sicht- und Hörkontakt mit seinen Artgenossen. In der letzten Woche durfte er zunächst allein das Bonobogehege erkunden. Jetzt wird er zeitweise mit einzelnen Tieren zusammengeführt, bis er schließlich ganz in eine der beiden Bonobo-Gruppen einziehen darf. Inzwischen ist Congo öfter im Schaugehege zu entdecken. Er ist an seinem grauen Bart zu erkennen.

Bonobos können in menschlicher Obhut über 70 Jahre alt werden. Das älteste Tier im Zoologisch-Botanischen Garten in Stuttgart ist die 55-jährige Matriarchin Kombote. Mit ihr muss sich Congo gut stellen: Sie ist die Chefin im Gehege.