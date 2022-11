Ostfildern/Esslingen: Zwei Antilopen büxen aus einem Zirkusgelände aus

Zwei Antilopen sind am Freitagnachmittag (11.11.) aus einem Zirkusgelände zwischen Nellingen und Denkendorf ausgebrochen. Der Zirkus gastiert momentan dort. Die Tiere mussten von Polizeibeamten und den Besitzern eingefangen werden.

Kurz nach 14 Uhr ging bei der Polizei der Notruf eines Zirkusmitarbeiters ein. Der Mitarbeiter teilte mit, dass zwei Antilopen aus dem Zirkus davongelaufen waren.

Eine der beiden Antilopen konnte bei einem Ponyhof eingefangen werden

Ein Tier sei in Richtung Esslingen und das zweite in Richtung Nellingen davongesprungen. Mehrere Streifenwagen und die Zirkusmitarbeiter machten sich daraufhin auf die Suche nach den Antilopen. Die erste Antilope konnte gegen 15 Uhr bei einem Ponyhof in Denkendorf eingefangen werden. Etwa 20 Minuten später gelang es den Beamten, zusammen mit den Tierbesitzern, die zweite Antilope in Berkheim einzufangen.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge beschädigten die Tiere bei ihrem Ausflug mehrere Autos, darunter auch einen Streifenwagen, leicht. Die Antilopen selbst zogen sich augenscheinlich keine größeren Verletzungen zu.