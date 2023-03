Podcast-Festival in Stuttgart: Wer mit dabei ist und was die Tickets kosten

Einem Podcast nicht nur live bei der Entstehung zuhören, sondern diesen auch vor Ort hautnah miterleben - das geht am Samstag, 18. März, im Renitenztheater in Stuttgart. Dort wird an diesem Tag das Podcast-Festival ausgerichtet. Das Spektrum reicht von Comedy über Lifestyle bis hin zu Gesprächen über Filme und Serien. Welche Podcaster mit dabei sind, wer als Headliner an diesem Tag auftritt und was die Tickets kosten, haben wir hier kompakt zusammengefasst.

Welche Podcasts sind am Festivaltag dabei?

Den Anfang machen um 15 Uhr „Saftig X FrischVleisch“. Hinter dem Podcast stecken die beiden Stuttgarterinnen Joy und Elena. In der Spezial-Folge am 18.03. werden die beiden über das Thema Veganismus sprechen. Elena lebt seit drei Jahren vegan, Joy hingegen findet Fleisch auf ihrem Teller nicht allzu schlimm. Stoff für Diskussionen ist somit geboten.

Um 16 Uhr nehmen Peter und Jean-Paul ihren Podcast „Das Schaumbad“ auf. Bereits seit fünf Jahren glänzen die zwei mit Universalwissen der unterschiedlichsten Art. Nach einer kurzen Pause folgen um 18 Uhr Abdel und Serdar mit ihrem Podcast „40 EURO“. Comedy-Fans kommen hier voll und ganz auf ihre Kosten.

Ab 19 Uhr sitzen die nächsten Podcaster auf der Bühne: Keyvan Azh, Daniel Schulz & Sophie Mineif mit ihrem Podcast „Flix & Fertig!“ Hauptthema der Drei sind vor allem Filme und Serien.

Bruno Banarby & Halid Rizvanovic nehmen um 20 Uhr ihren Podcast „Pass auf wie ihr redet“ auf. Beide kommen aus Frankfurt am Main und sind wie, Abdel und Serdar, Comedians.

Das Highlight an diesem Festival-Tag startet um 21 Uhr. Vielleicht dem einen oder anderen vom Stuttgarter Comedy Clash bekannt, sind Salim Samatou und Marvin Endres mit ihrem Podcast „Vitamin X“ auf dem Festival zu Gast. Die zwei kommen ebenfalls aus dem Comedy-Bereich und sind laut Veranstaltungsseite der wohl „politisch inkorrekteste Comedy Podcast Deutschlands“. Für ihren Live-Podcast im Renitenztheater holen sich die beiden weitere Unterstützung an Bord: Stand-Up-Comedian EMMVEE.

Was kosten die Tickets für das Podcast-Festival in Stuttgart?

Auf dem Stuttgarter Podcast Festival gibt es neben einem Tagespass für 24,99 Euro auch die Möglichkeit Einzeltickets zu kaufen. Diese fangen je nach Podcast bei 7,99 Euro an. Weitere Information gibt es auf der Veranstaltungsseite.