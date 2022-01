Polizisten bei nicht angemeldeter Versammlung im Landkreis Böblingen bedrängt

Bei einer nicht angemeldeten Versammlung in Herrenberg (Landkreis Böblingen) am Donnerstag (06.01.) sollen 20 Personen Polizisten bedrängt haben. Wie die Polizei mitteilt, fand die Versammlung auf dem dortigen Marktplatz statt. Gegen 17 Uhr hatten sich zunächst 40 Personen vor Ort eingefunden. Später wuchs die Zahl auf rund 70 Personen an.

Die Polizei geht davon aus, dass eine 58-Jährige, die die Teilnehmenden der Versammlung begrüßte und anleitete, Initiatorin der Ansammlung war. Gegen 17.20 Uhr bewegten sich die Teilnehmenden in einem "Lichterspaziergang" durch die Altstadt, um sich eine halbe Stunde später wieder dort einzufinden und die Versammlung aufzulösen.

Teilnehmende trugen überwiegend keinen Mund-Nasen-Schutz

Während des Aufzugs trugen die Teilnehmenden nach Angaben der Polizei überwiegend keinen Mund-Nasen-Schutz und unterschritten immer wieder den Mindestabstand.

Als Polizeibeamte die Identität der 58-jährigen mutmaßlichen Initiatorin feststellen wollten, sollen sie von rund 20 Personen bedrängt worden sein. Die Beamten forderten daraufhin mehrere Streifenwagenbesatzungen zur Unterstützung an, um die Maßnahme durchführen zu können. Gegen die mutmaßliche Initiatorin ermittelt die Polizei nun wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz.