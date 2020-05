Prozess um Bluttat in Rot am See startet Ende Juni

Ellwangen.

Der Prozess um die tödlichen Schüssen auf sechs Menschen in Rot am See (Kreis Schwäbisch Hall) soll noch in diesem Sommer starten. Das Verfahren beginnt am 29. Juni, wie ein Sprecher des Landgerichts Ellwangen am Mittwoch auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur sagte. Der Angeklagte ist ein junger Mann, der seine Eltern sowie Onkel und Tante und zwei weitere Verwandte Ende Januar getötet haben soll. Zwei weitere Angehörige soll er angeschossen haben. Der zur Tatzeit 26-Jährige hatte selbst die Polizei gerufen und war daraufhin festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Mord und versuchten Mord vor. Weitere Details zum Verfahren sollen laut Gericht Ende Mai folgen.