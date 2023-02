Pur-Konzert 2023 in Ludwigsburg: Band spielt Generalprobe in MHP-Arena

Die Band Pur geht im Frühjahr 2023 mit ihrem neuen Album „Persönlich“ auf Deutschland-Tour – und spielt vorher eine öffentliche Generalprobe in der MHP-Arena in Ludwigsburg. Auch in Stuttgart findet ein Konzert statt. Was Fans wissen müssen.

Wann ist das Konzert in Ludwigsburg?

Wie der Veranstalter mitteilt, soll die Show am 17. April 2023 in der MHP-Arena stattfinden. „Hier können Sie als Erste die Songs des neuen Albums ‚Persönlich‘ und zahlreiche Klassiker live auf der Bühne erleben“.

Wo gibt es Tickets für die Show in Ludwigsburg?

Tickets gibt es ab 24. Februar, 10 Uhr unter www.eventim.de/pur im Presale zu kaufen. Der Vorverkauf für die Generalprobe in Ludwigsburg startet an allen anderen bekannten Stellen am 27. Februar um 10 Uhr.

Deutschland-Tour 2023: Wo spielt Pur live?

Die regulären Stationen der „Persönlich“-Tour von Pur lauten:

19. April: München, Olympiahalle

21. April: Oldenburg, EWE Arena

22. April: Hannover, ZAG Arena

23. April: Köln, Laxness Arena

26. April: Mannheim, SAP Arena

27. April: Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle

29. April: Berlin, Mercedes-Benz-Arena

30. April: Hamburg, Barclays Arena

3. Mai: Leipzig, Quarterback Immobilien Arena

5. Mai: Dortmund, Westfalenhalle

6. Mai: Dortmund, Westfalenhalle (Zusatzshow)

Wo gibt es Tickets für die „Persönlich“-Tour von Pur?

Der Vorverkauf für die Deutschland-Tour läuft bereits über https://www.eventim.de/artist/pur/ und die bekannten Vorverkaufsstellen. Tickets gibt es ab 65,90 Euro. Die A-cappella-Band „Naturally 7“ wird bei den Konzerten als Support-Act spielen.