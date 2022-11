Radioaktives Wasser ausgetreten: Großeinsatz am Klinikum Stuttgart

Zu einem Großeinsatz der Feuerwehr ist es am Donnerstagvormittag (17.11.) am Klinikum Stuttgart gekommen.

Fachfirma entsorgte das ausgetretene Wasser

Wie die Feuerwehr der Landeshauptstadt mitteilte, war gegen 9 Uhr aus einem defekten Abwasserrohr schwach radioaktives Abwasser ausgetreten. Für Patienten und die Bevölkerung bestand zu keiner Zeit Gefahr, heißt es weiter.

Der Abwasseraustritt konnte demnach schnell gestoppt und das ausgetretene Abwasser durch die Feuerwehr gebunden werden. Anschließend wurde es von eine Fachfirma entsorgt.

"Die Patientenversorgung konnte auch während des Einsatzes aufrechterhalten werden. Es war keine Verlegung von Patienten notwendig", so die Feuerwehr. Die zentrale Notaufnahme war weiterhin in Betrieb. Rettungswägen fuhren aus Sicherheitsgründen kurzfristig umliegende Krankenhäuser an. Die Feuerwehr war mit rund 70 Einsatzkräften im Einsatz. Die Einsatzmaßnahmen waren gegen 12 Uhr abgeschlossen.

Vier Mitarbeitende, die kurzzeitig mit dem Abwasser in Kontakt gekommen waren, wechselten anschließend die Kleidung. Eine Untersuchung durch hauseigene Medizinphysiker und Fachärzte ergab, dass keine Aufnahme der Substanzen oder Verletzungen vorlagen.