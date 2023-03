Rauch und Knallgeräusche in Stuttgart: Gartenhütte in Vollbrand

Zu einem Vollbrand in einer Gartenhütte ist es am Donnerstagmorgen (02.03.) im Stuttgarter Stadtteil Plieningen gekommen. Nach Angaben der Polizei entdeckte ein Zeuge gegen 8.10 Uhr die Flammen und wählte den Notruf. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand eine Hütte bereits vollständig in Flammen und hatte auf eine danebenliegende Hütte übergegriffen.

Das Feuer führte zu einer starken Rauchentwicklung. Ein Feuerlöscher, der in der Gartenhütte gelagert war, sorgte für Knallgeräusche

Feuerwehr verhindert Zerknallen von Gasflaschen

Die Feuerwehr konnte ein Zerknallen von zwei Gasflaschen verhindern, indem sie die Flaschen kühlte und rechtzeitig in Sicherheit brachte.

Das Feuer hatte bereits auf die Außenwand einer weiteren Gartenhütte übergegriffen. Die Feuerwehr konnte eine weitere Ausbreitung mit zwei Löschrohren verhindern. Gegen 8.45 Uhr war das Feuer weitestgehend gelöscht. Anschließend führten die Einsatzkräfte der Feuerwehr umfangreiche Nachlöscharbeiten durch.

Sachschaden von 20.000 Euro

Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge könnte der Brand durch einen zuvor benutzten Räucherofen entstanden sein. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.

Die Wasserversorgung konnte über ein Großtanklöschfahrzeug sichergestellt werden. Im Einsatz waren rund 25 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Stuttgart (Abteilung Plieningen) und der Berufsfeuerwehr.