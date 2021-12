Remseck am Neckar: Umgestürzter Baum begräbt zwei Spaziergänger unter sich

Aufgrund des Unwetters am Dienstagnachmittag (28.12.) ist es zu einem Unfall mit zwei verletzten Personen in Remseck am Neckar gekommen.

Wie die Polizei mitteilt, war gegen 16.20 Uhr eine elfköpfige Personengruppe auf dem Neckarwanderweg bei der Mühlackerstraße unterwegs. Die starken Windböen entwurzelten eine am Wegrand stehende Esche, diese begrub zwei Personen unter sich. Da sich die 47-jährige Frau und der 52-jährige Mann nicht selbstständig aus der Situation befreien konnten, mussten sie von der Feuerwehr gerettet werden. Die Frau zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu, der Mann wurde hierbei leicht verletzt. Beide mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Bereich ist für Aufräumarbeiten bis zum 29.12. gesperrt.