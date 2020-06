Remseck: Unbekannte werfen Abfallcontainer in die Rems

Am Freitagnachmittag (05.06.) beobachteten drei Kinder, wie Unbekannte vier große Abfallbehälter in die Rems entsorgten. Das gab die Polizei am Montag bekannt. Laut der aufmerksamen Zeugen handelte es sich um mehrere Täter, die im Bereich der Sportbootliegeplätze vier große Abfallbehälter mit einem Fassungsvermögen von jeweils 1100 Litern in die Rems schoben.

Die Kinder sagten einem Wirt einer ortsansässigen Gastronomie Bescheid, der wiederrum die Feuerwehr verständigte. Die Feuerwehr konnte drei der vier großen Behälter bergen, der vierte trieb außer Sicht ab. Für die Schiffahrt wurde ein Warnhinweis ausgegeben. Die Wasserschutzpolizei hat die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Schiffsverkehr aufgenommen.