S-Bahn-Verkehr rund um Stuttgart-Bad Cannstatt: Ausfälle wegen Personenunfalls

Wegen eines Personenunfalls kommt es am Freitagmorgen (23.12.) rund um Stuttgart-Bad Cannstatt zu Einschränkungen im S-Bahn-Verkehr. Das teilte der VVS gegen 10.16 Uhr mit. Den Angaben zufolge sind die Linien S1, S2 und S3 in beiden Richtungen betroffen. "Rechnen Sie mit kurzfristigen Ausfällen und höheren Verspätungen. Grund hierfür ist ein Notarzteinsatz im Gleisbereich", heißt es in der Meldung.

10.40 Uhr - Das ist der momentane Fahrplan für S1, S2 und S3

Nach Angaben des VVS verkehren die betroffenen S-Bahn-Linien vorerst wie folgt: