S-Bahnverkehr in Stuttgart und der Region: Verspätungen und Ausfälle am Montagmorgen (03.05.)

08.38 Uhr: Der Arzt-Einsatz ist vorbei. Allerdings kommt es laut VVS aktuell durch den entstandenen Rückstau auf der Tunnelstammstrecke auf allen S-Bahn-Linien noch bis ca. 9.30 Uhr zu Verspätungen und möglichen Teilausfällen.

08.26 Uhr: Der VVS-Störungsmelder schlägt Alarm. "Ein Fahrgast in einer S-Bahn in Hauptbahnhof (tief) benötigt die Unterstützung eines Arztes, die Strecke von Hauptbahnhof (tief) Richtung Schwabstraße ist momentan blockiert. Infolge dessen kommt es aktuell im S-Bahnverkehr der S1, S2, S3, S4, S5, S6 und S60 im Bereich Stuttgart Hauptbahnhof zu Verspätungen und Fahrtabweichungen", heißt es in einer Mitteilung vom Montagmorgen (03.05.). Die Strecke von Vaihingen in Richtung Hauptbahnhof (tief) ist von der Unterbrechung nicht betroffen.