Schüsse im Kreis Esslingen: Polizei findet Blutspuren am Tatort

Am späten Mittwochabend (15.02.) ist der Polizei in Ostfildern ein Schusswechsel gemeldet worden. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts. Was ist vorgefallen?

Ostfildern: Schüsse per Notruf gemeldet

Laut Polizeimeldung meldeten Zeugen gegen 21.50 Uhr über Notruf mehrere Schüsse auf dem Herzog-Phillipp-Platz. Beim Eintreffen der Polizei waren die Beteiligten bereits zu Fuß und "mit mindestens einem Fahrzeug" geflüchtet.

Projektile und Blut: Polizei sucht Verdächtige mit Hubschrauber

"Am Tatort konnten mehrere Projektile sichergestellt werden", heißt es in der aktuellen Pressemitteilung. Weil auch Blutspuren gefunden wurden, geht die Polizei davon aus, dass mindestens eine Person verletzt wurde.

Eine Großfahndung nach den Verdächtigen und möglichen Geschädigten mit Hubschrauber blieb erfolglos. Zeugen können sich unter 0711/3990-0 bei der Kriminalpolizei in Esslingen melden.