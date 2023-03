Schüsse in Stuttgart: Sonderkommission ermittelt, Spürhunde im Einsatz

Nachdem in Stuttgart-Zuffenhausen am Freitagabend (17.03.) ein Mann durch Schüsse schwer verletzt worden ist, hat die Polizei am Samstag eine Sonderkommission eingerichtet. Diese ermittle in alle Richtungen, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei.

Landeskriminalamt in Ermittlungen eingebunden

Es werden Zeugen befragt. Polizeibeamte und Spürhunde suchen den Tatort ab. Es wird zudem geprüft, ob es Zusammenhänge zu anderen Vorfällen mit Schussabgabe in den Landkreisen Esslingen und Göppingen gibt. Deshalb ist das Landeskriminalamt in die Ermittlungen eingebunden.

Die Täter sind weiter flüchtig. "Anhaltspunkte für eine konkrete Gefährdung der Bevölkerung haben wir zum aktuellen Stand nicht", so der Pressesprecher der Stuttgarter Polizei, Timo Brenner.

Die Tag ereignete sich am Freitagabend im Bereich eines Gastronomiebetriebs. Der schwerverletzte Mann wurde ins Krankenhaus gebracht. Dort befindet er sich in stationärer Behandlung.