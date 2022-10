Schlägerei am Bahnhof Bad Cannstatt: Mit Stein auf den Kopf eingeschlagen

Am frühen Sonntagmorgen (02.10.) ist es in Stuttgart-Bad Cannstatt zu einer Schlägerei zwischen zwei Männern gekommen. Laut Polizeibericht ereignete sich der Unfall gegen 5 Uhr am Bahnhof.

Täter flüchtet, wird aber von der Polizei gestoppt

Zwei 27 und 28 Jahre alte Männer gerieten bereits vor dem Bahnhof in eine verbale Auseinandersetzung. Im Bahnhof sollen sich die beiden dann auch körperlich attackiert haben. Dabei schlug der 27-jährige eriträische Staatsangehörige seinem Kontrahenten wohl mit einem Stein auf den Kopf seines Opfers ein.

Nach der Tat floh der Angreifer aus dem Bahnhof, konnte aber von der Polizei gestoppt werden. Der 28-Jährige wurde bei dem Vorfall verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Zeugen können sich bei der Bundespolizei unter der Telefonnummer 0711/870350 melden.