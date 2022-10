Schnitte und Stiche: Unbekannter verletzt zehn Pferde im Kreis Ludwigsburg

Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Dienstag (18.10.ö) zehn Pferde eines Reiterhofs in Eberdingen-Hochdorf (Kreis Ludwigsburg) verletzt. Wie die Polizei mitteilt, fügte der Täter den Tieren Schnitt- und Sticherverletzungen zu. Anschließend ergriff er die Flucht.

Pferd muss in die Tierklinik

Ein Verantwortlicher des Pferdehofs alarmierte am Morgen die Polizei. Tierärzte kümmerten sich anschließend um die Tiere. "Ein Pferd wurde so schwer verletzt, dass es in eine Tierklinik gebracht werden musste", so die Polizei.

Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.