Eine 17-Jährige ist am Montagmorgen (05.10.) gegen 6.30 Uhr tot auf der Hinterseite eines Parkhauses am Bahnhof aufgefunden worden. Nach Angaben der Polizei ergaben die polizeilichen Ermittlungen, dass die 17-Jährige vom Parkhaus in die Tiefe stürzte. Laut Polizei liegen bislang keine Anzeichen auf eine Fremdeinwirkung vor. Die Ermittlungen zu den genaueren Umständen dauern an.