Schwäbisch Gmünd: Mobile Toilette in Bach geworfen und komplett zerstört

Unbekannte haben zwischen Mittwochnachmittag (01.03.) und Donnerstagmorgen (02.03.) eine mobile Toilette in Schwäbisch Gmünd in einen Bach geworfen. Wie die Polizei mitteilt, befand sich die Toilette in einem Baustellenbereich. Die Polizei geht davon aus, dass mehrere, bisher unbekannte Personen die Toilette in einen anliegenden Bach warfen.

Toilettenhäuschen komplett zerstört

Das Toilettenhäuschen wurde dabei komplett zerstört. Der Schaden wird auf mindestens 1000 Euro geschätzt.