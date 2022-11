Schwäbisch Hall: Feuer in Schultoilette - 10-Jähriger steckt Papiermüll in Brand

Ein 10-Jähriger hat am Montag (21.11.) in einer Schule in Schwäbisch Hall einen Feuerwehr-Einsatz ausgelöst. Wie die Polizei mitteilt, hatte der 10-Jährige mit Streichhölzern hantiert und dabei Papiermüll in Brand gesteckt. Gegen 12.30 Uhr kam es dann zum Feuer in einer Toilette im ersten Obergeschoss der Schule.

In der Folge brannte auch ein Papierhandtuchspender. Die Feuerwehr Schwäbisch Hall war mit sechs Fahrzeugen und 18 Wehrleuten vor Ort im Einsatz. Der entstandene Sachschaden dürfte laut Polizei mindestens im vierstelligen Bereich liegen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.