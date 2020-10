Schwäbisch Hall: Polizei entdeckt mehrere Dutzend Cannabis-Pflanzen in Keller eines Wohnhauses

Bereits am vergangenen Wochenende (17.10./18.10.) haben Polizisten im Keller eines Hauses in Crailsheim, in dem ein 42-Jähriger lebt, mehrere Dutzend Cannabis-Pflanzen entdeckt. Das gab die Polizei am Freitagnachmittag in einer Pressemitteilung bekannt. Den Angaben zufolge hatten die Beamten das Wohnhaus in Crailsheim und die Wohnung eines 38-Jährigen in Illshofen eigentlich im Zuge anderweitiger Ermittlungen durchsucht.

Die Cannabis-Pflanzen, auf die die Ermittler in Crailsheim stießen, befanden sich laut Polizeibericht in verschiedenen Wachstumsstadien. In Illshofen wurde eine Cannabispflanze vorgefunden. Auf die beiden Männer kommt nun ein Strafverfahren zu.