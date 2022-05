Schwabstraße/Backnang: Exhibitionist belästigt Frau in S-Bahn – Zeugen gesucht

Eine 27-Jährige ist am Mittwochmorgen (11.05.) in einer S-Bahn der Linie S3 von einem Exhibitionisten belästigt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr die Frau um 7.27 Uhr vom Haltepunkt Schwabstraße in Richtung Backnang, als sich ein unbekannter Mann mit Rucksack ihr gegenüber setzte. Der Unbekannte begann, an seinem Geschlechtsteil zu manipulieren.

Die 27-Jährige sprach ihn daraufhin an und der Mann stieg in Bad Cannstatt aus. Im Anschluss daran meldete die 27-Jährige den Sachverhalt der Bundespolizei in Stuttgart.

Weitere Zeugen und Geschädigte gesucht

Nach der Vernehmung auf der Dienststelle wollte die Frau mit einer S-Bahn der Linie S1 in Richtung Herrenberg nach Hause fahren. Dort traf sie erneut auf den Beschuldigten. Einsatzkräfte der Bundespolizei konnten den 47-jährigen türkischen Staatsangehörige vorläufig festnehmen.

Da die Polizei nicht ausschließt, dass es weitere Geschädigte oder Zeugen gibt, bittet sie diese, sich bei der ermittelnden Bundespolizei Stuttgart unter der Rufnummer 0711 - 870350 zu melden. Gegen den Tatverdächtigen wird wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlung ermittelt.