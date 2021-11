Sexuelle Belästigung in Club in Stuttgart: Tatverdächtiger festgenommen

Zwei Frauen sind am Samstagabend (13.11.) in einem Club in der Friedrichsstraße in Stuttgart sexuell belästigt worden. Der Tatverdächtige wurde festgenommen.

25-Jähriger zeigt sein Geschlechtsteil

Nach Angaben der Polizei hatten sich die beiden Frauen im Alter von 19 und 21 Jahren um kurz vor Mitternacht in einer Fotobox in dem Club aufgehalten. Während sie dort ein Video von sich machten, betraten mehrere Männer die Kabine, darunter auch der später festgenommene 25-Jährige. Er soll seine Hose geöffnet, sein Geschlechtsteil gezeigt und die beiden Frauen "unsittlich angesprochen" haben.

Mitarbeiter des Clubs hielten den Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.