Sexuelle Belästigung in Stuttgart: Exhibitionist entblößt sich in U-Bahn

Ein 30-jähriger Exhibitionist hat am Freitag (24.06.) zwei Frauen in Stuttgart sexuell belästigt. Die Polizei geht davon aus, dass der 30-jährige alkoholisierte Deutsche zum Tatzeitpunkt unter Drogeneinfluss stand.

Gegen 18.15 Uhr entblößte sich der 30-Jährige in einer U-Bahn der Linie U7 an der Endhaltestelle Mönchfeld. In der U-Bahn befanden sich zum Zeitpunkt des Vorfalls eine 46-jährige Stadtbahnfahrerin und eine 41-jährige Frau. Der 30-Jährige schob seine Jogginghose nach unten und zeigte den Frauen mehrfach sein Geschlechtssteil.

Polizeibeamte konnten den Mann noch an der Haltestelle festnehmen. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen brachten die Beamten ihn in eine Ausnüchterungszelle.