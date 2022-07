Sicherheitskontrolle am Flughafen Stuttgart: So sind Sie gut vorbereitet

Sommerzeit ist Urlaubszeit. Spätestens, wenn kommende Woche in Baden-Württemberg die Sommerferien beginnen, wird es viele Menschen in die Ferne ziehen. Zu den Spitzenzeiten kann es am Flughafen Stuttgart sehr voll werden. Die Wartezeiten beim Check-in oder der Sicherheitskontrolle können dabei zur Geduldsprobe werden.

Damit die Vorfreude auf den Urlaub nicht schon am Flughafen verfliegt, haben wir Tipps für eine entspanntere Reise:

1. Checken Sie die aktuelle Lage am Flughafen Stuttgart

Informieren Sie sich vorab auf der Webseite des Flughafens Stuttgart über die aktuelle Situation. Infos gibt es auch auf den Social-Media-Kanälen der Bundespolizei.

2. Prüfen Sie Reisedokumente auf Gültigkeit

Prüfen Sie vor dem Reiseantritt unbedingt, ob Reisedokumente wie Reisepass oder Personalausweis noch gültig sind.

3. Planen Sie ausreichend Zeit ein

Kommen Sie rechtzeitig am Flughafen an. "Seien Sie mindestens 90 Minuten vor Abflug an der Luftsicherheitskontrolle", rät die Bundespolizei. Dort sollte man sich direkt nach dem Check-in hinbegeben.

4. Packen Sie nur ins Handgepäck, was reindarf

Denken Sie daran: es gibt einige Dinge, die nicht im Handgepäck transportiert werden dürfen. Flüssigkeitsbehälter dürfen maximal 100 Milliliter fassen. Zusätzlich müssen alle Behälter in einem durchsichtigen, wiederverschließbaren Plastikbeutel verstaut sein. Dieser darf ein Fassungsvermögen von maximal einem Liter haben. Babynahrung sowie flüssige Medikamente dürfen mit entsprechendem Nachweis transportiert werden.

Feuerwaffen jeder Art, Pfeffersprays sowie Messer mit einer Klingenlänge von über sechs Zentimetern dürfen nicht ins Handgepäck. Auch Gegenstände, bei denen die Gefahr nicht auf den ersten Blick erkennbar ist, dürfen nicht mit ins Flugzeug genommen werden. Darunter fallen zum Beispiel Schraubendreher, lange Nagelfeilen oder Heringe fürs Zelt.

5. Seien Sie auf die Sicherheitskontrolle vorbereitet

Halten Sie Ihre Bordkarte und ihren Ausweis bereit, um in den Kontrollbereich zu gelangen. In der Schlange können Sie schon einmal vorsortieren, was Sie in die Gepäckwanne legen und was in der Tasche bleiben darf.

Der Plastikbeutel mit Flüssigkeiten ist separat in die Wanne zu legen. Auch große elektronischen Geräte wie Föhns, Kameras, Laptops und Tablets müssen gesondert in eine Gepäckwanne gelegt werden.

Ziehen Sie Ihre Jacke aus, legen Sie Ihren Gürtel ab und setzen Ihre Kopfbedeckung ab. Auch diese Dinge müssen in die Gepäckwanne. Leeren Sie außerdem Ihre Hosentaschen - der Inhalt gehört in der Regel in Ihr Handgepäck.

Für die Grenzkontrolle gilt:

Für eine schnelle und reibungslose Grenzkontrolle, sowohl bei der Ein- als auch bei der Ausreise, ist es sehr wichtig, dass ...

Sie Ihre Reisedokumente (Reisepass oder Personalausweis) und alle anderen gegebenenfalls erforderlich Unterlagen griffbereit haben

keine weiteren Dokumente oder andere Sachen im Reisepass liegen und keine Schutzhüllen verwendet werden

Wenn Sie Staatsangehöriger der Europäischen Union und älter als zwölf Jahre sind, nutzen Sie am Flughafen Stuttgart das teilautomatisierte System EasyPASS für die Grenzkontrolle. Nähere Informationen dazu finden Sie unter www.easypass.de.

Bei Reisen nach Deutschland informieren Sie sich bitte unbedingt über die aktuellen coronabedingten Einreisevorgaben. Informationen erhalten Sie unter www.bmi.bund.de im Themenbereich "FAQ zum Coronavirus und Covid-19-Chatbot".