Signalstörung in Stuttgart behoben: Folgeabweichungen im S-Bahn-Verkehr möglich

Am Samstagnachmittag (15.04.) ist es bei den S-Bahnen der Linie S1, S2 und S3 zwischen der Schwabstraße und Stuttgart-Vaihingen gegen 15.28 Uhr zu Verspätungen und Ausfällen gekommen. Das teilte der Verkehrs- und Tarifbund (VVS) mit. Grund dafür war eine Signalstörung an der Haltestelle Stuttgart-Universität in Richtung Stuttgart-Vaihingen.

DIe Signalstörung wurde mittlerweile behoben. Es kann noch zu Folgeabweichungen kommen (Stand 16.28 Uhr).