Signalstörung: S-Bahn mit Verspätung und Ausfällen am Mittwochabend (01.03.)

Aktuell (1. März, 19.30 Uhr) bremst eine Signalstörung in Stuttgart, genauer an der Schwabstraße, den S-Bahnverkehr aus. Das teilt der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) mit. Demnach kommt es zu Abweichungen auf allen Linien im Bereich der Stammstrecke.

Auf Durchsagen achten

Die Linien S1 Herrenberg verkehrt über den Stuttgarter Hauptbahnhof (oben) und hält somit nach Stuttgart erst wieder in Vaihingen. "Bitte achten Sie auf Lautsprecheransagen und Anzeigen an den Bahnsteigen und aktualisieren Sie Ihre Reiseverbindung in den elektronischen Auskunftsmedien", heißt es in der Mitteilung.