Silvester 2022 in Stuttgart: Für diese Veranstaltungen gibt es noch Tickets

Die Erwartungen an Silvester sind hoch. Zum Jahreswechsel werden Pläne geschmiedet, die Frage „Und was machst du so an Silvester?“ ist wohl die meistgestellteste seit Wochen. Wer bisher noch keine Antwort hat und sich nicht mit zu Hause rumsitzen zufrieden geben möchte, kann sich für einige Partys und Events in Stuttgart jetzt noch Last-Minute-Tickets kaufen: Fünf Inspirationen für Kurzentschlossene.

Silvester im Club Unterdeck bei Friedas Pier

Silvester mal anders: Feiern am und auf dem Wasser. Wer sich für eine Party im Club "Unterdeck" bei Friedas Pier entscheidet, kann um 0 Uhr in einer Location direkt am Neckar anstoßen. Das Line-up stellt sich wie folgt auf: Emanuel Satire, Ferial und Timbre sind die DJs des Abends und unterhalten mit elektronischer Musik.

Tickets gibt es für 20 Euro hier. Wenn die Veranstaltung vorher nicht ausverkauft ist, gibt es auch noch ein gewisses Kartenkontigent an der Abendkasse, heißt es auf der Webseite.

Zusammen - Silvester auf dem Schlossplatz

Der Schlossplatz im Herzen von Stuttgart wird zum Jahreswechsel zur Silvester-Location. Mit dabei ist das Electro-Pop-Duo Glasperlenspiel, Opernsänger Paul Potts, DJ Dan Le Blonde und Prime Orchestra aus Charkiw, das derzeit als Botschafter für die Ukraine auf Tour ist. Um kurz vor 0 Uhr steigt ein virtuelles Feuerwerk mit Lichtershow. Start ist um 20 Uhr.

Tickets gibt es auf Easy-Ticket. Erwachsene zahlen 12 Euro, Kinder 8 Euro.

Silvester Golden Twenties Party im Amici

Im Stil der goldenen Zwanziger in das Jahr 2023 starten, kann man im Amici in Stuttgart – entsprechend wird auch dekoriert. Dazu gibt es ein Silvester-Menü, zwei DJs auf zwei Tanzflächen und andere Programmpunkte. Los geht's um 19 Uhr.

Tickets gibt es hier. Inklusive 4-Gänge-Menü kostet ein Ticket 169 Euro pro Person. Ohne das Menü kostet ein Ticket 49 Euro. Zusätzlich kommen noch Gebühren hinzu.

Silvesterkonzert des SWR-Symphonieorchesters

Wer es lieber klassisch mag und sich berieseln lassen möchte, kann im Kultur- und Kongresszentrum Liederhalle in Stuttgart dem SWR Symphinieorchester lauschen. Das Programm startet um 17 Uhr. Tickets gibt es ab 40 Euro hier.

I love Reggaeton im Mash

Der Name verrät es schon, zu welchen Beats man hier an Silvester tanzt. Für die Neujahrs-Party im Mash in Stuttgart gibt es verschiede Tickets: Inklusive Dinner für 79 Euro, nur zum Feiern für 28 Euro und eine stark limitierte Abendkasse für 35 Euro. Reservierungen sind nur mit Ticket möglich.