Silvester in Stuttgart: Warum es im City-Ring wieder ein Feuerwerksverbot gibt

Nach drei Jahren mit vielen Einschränkungen durch die Corona‐Pandemie findet zum Jahreswechsel 2022/23 wieder eine zentrale Silvesterfeier auf dem Schlossplatz in Stuttgart statt. Und erneut gibt es ein Feuerwerksverbot innerhalb des City‐Rings. Warum?

Warum gibt es wieder ein Feuerwerksverbot?

Ein Feuerwerksverbot gab es bereits in der Vergangenheit: 2019 durch eine städtische Verfügung, 2020 durch eine allgemeine Verbotsregelung in der damaligen Corona‐Verordnung des Landes, 2021 ebenfalls durch die Regelung in der Corona‐Verordnung des Landes, aber die Stadt hat hier den Geltungsbereich eigenständig festgelegt.

"Bitte beachten Sie, dass das Mitführen und Abbrennen von Pyrotechnik auf dem Veranstaltungsgelände nicht gestattet ist. Die Stadt Stuttgart wird in Abstimmung mit der Polizei ein entsprechendes Feuerwerksverbot innerhalb des City‐Rings erlassen", heißt es nun auch für das 2022er Silvester.

Ordnungsbürgermeister Clemens Maier begründet das erneute Verbot wie folgt: „Wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass sich zum Jahreswechsel hunderte Menschen dicht an dicht auf dem Schlossplatz versammelt und dabei Feuerwerkskörper unkontrolliert abgebrannt haben. Das führte zu zahlreichen Verletzungen und Sachbeschädigungen. Deshalb werden wir auch dieses Jahr wieder ein Feuerwerksverbot erlassen. Feuerwehr, Landespolizei und Rettungsdienst werden in dieser Nacht schon so genug zu tun haben, deshalb möchten wir einen gefahrlosen Jahreswechsel auf dem Schlossplatz ermöglichen.“

Der Gemeinderat hatte im Juli 2022 beschlossen, eine zentrale Silvesterfeier auf dem Schlossplatz durchzuführen. Die Veranstaltungsgesellschaft in.Stuttgart wurde mit der Organisation der Veranstaltung beauftragt. Die Stadt gewährte der in.Stuttgart dafür einen Zuschuss von einer Million Euro. Bereits 2019 gab es eine zentrale Feier auf dem Schlossplatz – in den Pandemiejahren 2020/2021 fand keine Feier statt.

