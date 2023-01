Spirituosen-Messe in Stuttgart: Das bietet „0711 Spirits" 2023 im Römerkastell

Wochenend-Tipp für Kurzentschlossene: Wer sich einmal quer durch die Welt der Spirituosen durchprobieren möchte, hat vom 27. bis 29. Januar die Gelegenheit dazu. Im Römerkastell in der Phoenixhalle in Stuttgart-Bad Cannstatt findet wieder die Spirituosen-Messe „0711 Spirits" statt. Vor Ort werden Beratungen und Verkostungen angeboten. Verschiedene Spirituosen können in kleinen Gruppen und von Profis angeleitet probiert werden. Ein Essensbereich sorgt für eine gute Grundlage.

Öffnungszeiten und Veranstaltungsort

Die Messe findet von Freitag (27.01.) bis Sonntag (29.01.) statt. Besucher können die Messe am Freitag von 17 bis 23 Uhr, am Samstag von 13 bis 23 Uhr und am Sonntag von 13 bis 19 Uhr besuchen. Der Veranstaltungsort ist die Phoenixhalle im Römerkastell in der Naststraße 43-45 in Stuttgart.

Das ist bei der Spirituosen-Messe geboten

Bereits seit 2015 findet in der Phoenixhalle im Römerkastell die „0711 Spirits" statt. Über 80 Aussteller präsentieren Gin, Rum, internationaler Whisky sowie Whisky aus Deutschland, Brände, Wein, Bier und auch nicht-alkoholischen Produkte. Das Tasting-Angebot reicht von verschiedenen Verkostungen bis hin zu Cocktail Seminaren und Tastings, die mit Essen verknüpft werden wie „Whisky & Käse“ oder „Rum & Schokolade“. Unter der Woche werden zusätzlich „After Work Tastings“ veranstaltet.

So ist der Ablauf

An der Kasse erhalten die Besucher eine Gutscheinkarte, einen Hallenplan sowie ein Nosingglas. Gratisproben, die auf der am Eingang erhaltenen Gutscheinkarte ausgewiesen sind, können dann verkostet werden. Außerdem gibt es weitere Proben und Drinks zu günstigen Messepreisen. Wasser gibt es gratis. Eine gute Grundlage schaffen kann man im Foodbereich. Das Nosingglas kann an der Spülstation beliebig oft gegen ein frisch gespültes Glas eingetauscht werden.

Für wen sind die Tastings geeignet?

„Die Tastings richten sich sowohl an Einsteiger als auch an Profis, somit ist nicht nur für jeden Geschmack, sondern auch für jedes Kenntnis-Level sicherlich das richtige Tasting dabei", heißt es auf der Homepage von „0711 Spirits".

Wo gibt es Tickets zu kaufen?

Wer die Tickets im Vorverkauf online bestellt, profitiert von einem günstigeren Preis. Ein Tagesticket kostet 18 Euro. Ein 3-Tages-Ticket berechtigt den Zutritt an allen Messetagen und kostet 38 Euro.