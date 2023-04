Stäffeles-Tour und Hop-On-Hop-Off: Diese Führungen gibt es in Stuttgart

Es muss nicht immer die klassische Sightseeing-Tour zu Fuß sein. Stuttgart hat nämlich einiges mehr zu bieten - nicht nur für Touristen, sondern auch für Alteingesessene. Wir haben einige Ideen gesammelt, die sich auch für einen Familienausflug oder die Gruppenaktivität mit Freunden eignen.

Stäffeles-Touren

Stäffeles-Touren gibt es in Stuttgart wie Sand am Meer – zumindest fast. Dabei werden nicht nur die Bezirke Süd, Ost, West, Nord und Mitte abgedeckt, sondern auch Themen-Touren wie beispielsweise eine literarische Stäffelestour, eine Blaustrümpfelwegtour oder eine Nachtvariante angeboten. Außerdem gibt es eine Kurzvariante für alle, die kein Fan von langen Wanderrouten sind.

Hafenrundgang

Am Stuttgarter Industriehafen werden auf 100 Hektar Massen- und Stückgüter, Container, Wechselbehälter und Sattelanhänger umgeschlagen und zwischengelagert. „Der Containerumschlag nimmt mittlerweile fast ein Viertel des gesamten Hafengebietes ein, Tendenz steigend“, heißt es auf der Homepage der Stuttgarter Marketing GmbH. Ein Hafenrundgang liefert interessante Einblicke hinter die Kulissen und zeigt eine andere Seite von Stuttgart.

Segway-Tour

Wer nicht gerne zu Fuß unterwegs ist, kann auch mit einem Segway durch Stuttgart düsen. Es gibt verschiedene Touren, zum Beispiel eine Fernsehturm-Tour, eine Monte-Scherbelino-Tour und eine Schlossgarten-Tour.

Turmführung Stuttgarter Fernsehturm

Warum kippt der Fernsehturm bei starkem Wind nicht um? Auf diese und viele weitere Fragen gibt es bei der Turmführung „Überblick“ in rund 60 Minuten Antworten. Bei der Tour erfahren Besucher etwas über die Baugeschichte dieses Urmodells aller Fernsehtürme und technische Details und hören auch die eine oder andere Anekdote über das Wahrzeichen.

Schlemmertour "Lecker schwäbisch"

Wer gerne schwäbisch isst, wird diese Tour lieben. „Lecker schwäbisch“ ist eine Verkostungstour durch die Innenstadt. Die Tour verbindet Essen mit einem Spaziergang durch die Stadt. Gäste lernen die besonderen Leckereien aus der Region Stuttgart kennen.

Hop-On-Hop-Off Tour

Wahrscheinlich hat jeder schon einmal so einen roten Bus durch Stuttgart kurven sehen: Wer die wichtigsten Sehenswürdigkeiten in einem Schwung besuchen möchte, ist mit einer Hop-On-Hop-Off-Tour gut bedient - und zwar nicht nur als Tourist. Es gibt verschiedene Routen. Ein Audioguide in verschiedenen Sprachen erzählt während der Fahrt interessante Hintergründe und Fakten.

Neckartal-Weinbergtour im Planwagen

Während der Weinbergtour mit einem zum Planwagen umgebauten Oldtimer-Traktor erzählt ein Experte Wissenswertes über Weine. Bei einem Zwischenstopp dürfen regionale Weine probiert werden. Außerdem gibt es kleine Snacks und Wasser. Die Tour beginnt am Stuttgarter Münster.

Stadionführung Mercedes-Benz-Arena

Einblicke hinter die Kulissen der Mercedes-Benz-Arena und Infos zum Umbau für die EM 2024: Das bietet die Arena-Tour beim VfB Stuttgart. Da die Haupttribüne bis Ende 2023 umgebaut wird, können Kabine, Spielertunnel, Medienbereich und PK-Raum während der Umbauphase nicht besichtigt werden. Auf der VfB-Homepage kann man die verschiedenen Touren buchen. Es gibt zum Beispiel auch eine Kids-Tour.