Streik bei der Abfallwirtschaft Stuttgart: Diese Bereiche sind betroffen

Im Rahmen der Tarifrunde für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes ist die Abfallwirtschaft Stuttgart von einem Streik betroffen. "Es kommt daher zu Einschränkungen bei den Serviceleistungen für die Stuttgarter Bürgerinnen und Bürger", teilte das Rathaus am Dienstagmorgen (21.02.) mit.

Welche Bereiche vom Streik betroffen sind

Folgende Bereiche sind betroffen:

Abfuhr der städtischen Abfall- und Wertstoffbehälter

Abholung von Sperrabfall

Wertstoff- und Schadstoffmobil

Wertstoffhöfe

Deponie

Straßenreinigung

Winterdienst

öffentliche Toilettenanlagen

Kundenservice

"Der AWS wird seinen Service wieder wie gewohnt aufnehmen und den zusätzlichen Abfall abholen, sobald das möglich sein wird", teilt die Landeshauptstadt mit. Man könne dann den Abfall in Säcke und Altpapier in Kartons gepackt neben ihre Behälter stellen.

Die zweite Verhandlungsrunde in dem Tarifkonflikt für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst ist für Mittwoch und Donnerstag in Potsdam geplant. Die kommunalen Arbeitgeber lehnen die Forderung von Verdi und Beamtenbund als wirtschaftlich nicht verkraftbar ab. In den vergangenen Wochen hatten immer wieder Beschäftigte von Stadtverwaltungen und im Nahverkehr die Arbeit niedergelegt. Auch an diesem Dienstag sind Warnstreiks in Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Thüringen angekündigt.