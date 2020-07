Stuttgart: Auto auf B 10 unter Lkw eingeklemmt, Feuerwehr muss Fahrer befreien

Am Dienstag (14.07.) ist ein Auto bei einem Auffahrunfall auf der B 10 in Fahrtrichtung Stuttgart kurz vor dem B 14-Teiler unter einem Lkw eingeklemmt worden. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, musste die Feuerwehr den Fahrer anschließend aus dem Fahrzeug befreien. "Er wird momentan im Krankenhaus medizinisch versorgt", sagte eine Polizeisprecherin.

Nähere Angaben zu dem Unfall konnte die Polizei zunächst nicht machen. Ebenso ist noch unklar, wie schwer die Verletzungen des Autofahrers sind.



In der Folge des Unfalls kam es am Vormittag zu erheblichen Beeinträchtigungen im Straßenverkehr. Zeitweise war nur eine Spur befahrbar, eine Zufahrt wurde komplett gesperrt. "Mittlerweile ist die Unfallstelle geräumt, es kommt nur noch vereinzelt zu Verzögerungen", so die Polizeisprecherin gegen 11.45 Uhr.