Stuttgart: Auto einer 82-Jährigen nach missglücktem Überholmanöver ausgebrannt

Zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Ende ein Auto ausbrannte, ist es am Samstag (17.12.) in Stuttgart gekommen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 82-jährige BMW-Fahrerin hinter einem 30-jährigen Mercedes-Fahrer und überholte diesen. Dabei verlor sie vermutlich wegen des Schnees auf den Straßen die Kontrolle über ihr Auto.

Sie kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Ersthelfer halfen der verletzten Frau aus dem Auto. Der BMW der 82-Jährigen fing nach dem Zusammenstoß an zu qualmen, bis er letztlich komplette in Flammen stand und vollständig ausbrannte. Die Feuerwehr hatte das Feuer schnell unter Kontrolle. Die 82-jährige Seniorin wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.