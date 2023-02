Stuttgart: Beach-Restaurant Mauritius eröffnet am Börsenplatz

Mauritius eröffnet am 6. März ein Beach Restaurant am Börsenplatz 1 in Stuttgart. Das gab das Gastro-Franchise unlängst auf seiner Website bekannt. Bisher war dort die California Bounge. Was bisher bekannt ist.

Restaurant ändert Konzept: Insel-Feeling statt US-Flair

Für Fans der California Bounge gibt es gute Nachrichten: Die Betreiber wechseln laut Stuttgarter Nachrichten nicht, das Lokal werde lediglich im neuen Stil umgebaut. Insel-Feeling statt US-Flair werden künftig wohl das Ambiente bestimmen.

"Riesiger" Außenbereich und größere Speisekarte

Laut Website soll das neue Mauritius-Restaurant in Stuttgart-Mitte auf zwei Stockwerken "helle, große Räume", eine Bartheke und einen "riesigen" Außenbereich bieten. Wie für das Franchise üblich, dürfte es außerdem ein großes Essensangebot geben: Bowls, Fleisch, Pasta, Pinsa und mehr. Auch Veganer dürften fündig werden.

Expansion von Stuttgart nach Waiblingen, Fellbach & Co.

Erst im letzten Jahr musste das Mauritius in der Marienstraße schließen. Es war das erste Restaurant des Franchises und hatte dort seit 1994 geöffnet. Mittlerweile existieren im Südwesten Deutschlands zahlreiche Restaurants der Kette, im Rems-Murr-Kreis beispielsweise in Fellbach und Waiblingen.

Eröffnung in Stuttgart: Man kann schon reservieren

Und ab März gibt es dann auch "in der Stuttgarter Innenstadt endlich wieder ein Mauritius", heißt es auf der Website. "Wir können es kaum erwarten, euch dort begrüßen zu dürfen." Lediglich die Öffnungszeiten für das neue Restaurant stehen offenbar noch nicht fest. Dafür kann man sich schon Plätze für die Eröffnung reservieren.