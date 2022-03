Stuttgart führt Tempolimit von 20 km/h im Cityring ein: Wo es gelten soll

Innerhalb des Stuttgarter Cityrings wird künftig ein Tempolimit von 20 km/h gelten. Das geht aus einer Mitteilung der Stadt hervor. Mit der Beschilderung beginnt der Straßen beginnt die Stadt am Montag (28.03.).

Die Tempo-20-Regelung gilt für die Erschließungsstraßen innerhalb des Cityrings, über die auch Parkhäuser und Tiefgaragen erreicht werden können. Auf dem Cityring selbst (Paulinenstraße, Theodor‐Heuss‐Straße, Hauptstätter Straße, Arnulf‐Klett‐Platz/Schillerstraße sowie im Planietunnel) gilt weiterhin die bisherige Geschwindigkeitsregelung von 40 Stundenkilometer.

Das Ziel: Innenstadt attraktiver machen, Geschäfte und Einrichtungen in der City unterstützen

„Der gesamte Bereich innerhalb des Cityrings in Stuttgart soll in den nächsten Jahren attraktiv umgestaltet werden“, heißt es in der Mitteilung. Das beinhalte insbesondere Verbesserungen für den Fußverkehr, aber auch für den Radverkehr.Beschlossen hatte die Umgestaltung der Gemeinderat der Stadt Stuttgart bereits im Oktober 2021. Für den Kfz‐Verkehr sind damit Neuordnungen und neue Regeln verbunden.

Symbolfoto. © Alexandra Palmizi

Ziel sei es, das Schlendern in der Innenstadt attraktiver zu machen und so auch die Geschäfte und Einrichtungen in der City zu unterstützen.

„Die Maßnahme lädt ein, jetzt verstärkt in unserer Innenstadt zu flanieren, einzukaufen, einzukehren und die sonstigen Einrichtungen dort zu nutzen. Stuttgart hat eine attraktive Innenstadt“, betont der Bürgermeister für Städtebau, Wohnen und Umwelt, Peter Pätzold.

Mit dem Konzept seien kurz‐, mittel‐ und längerfristige Maßnahmen verbunden, die nach und nach umgesetzt werden. Die Maßnahmen umfassen die Erschließungssystematik, die Straßengestaltung, ein Parkierungskonzept, die City‐Logistik sowie eine Verbesserung der Aufenthaltsqualität und Attraktivität für den Fußverkehr und für Radfahrende.