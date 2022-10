Stuttgart: Junger Mann mit Messer bedroht und ausgeraubt

In Stuttgart ist am frühen Montagmorgen (24.10.) ein junger Mann ausgeraubt worden. Laut Polizeibericht ereignete sich der Vorfall gegen 3.10 Uhr in der Innenstadt beim Rathaus (Marktstraße).

Polizei sucht Zeugen, die den Raub gesehen haben

Der 20-Jährige soll dort allein unterwegs gewesen sein, als ihn zwei Männer mit zwei Messern bedrohten. Die Unbekannten forderten mit gezücktem Messer Bargeld und erbeuteten von dem jungen Mann 50 Euro. Danach rannten die Täter in Richtung Turmstraße davon.

Die Polizei beschreibt die Täter wie folgt: Die beiden Unbekannten waren hellhäutig, sprachen englisch und trugen Jeanshosen. Einer trug eine schwarze Jacke mit Fellbesatz, einen dunkelgrünen Pullover, schwarze Schuhe sowie eine Beanie Mütze. Der zweite Täter hatte braune Haare und trug einen roten Pullover sowie weiße Schuhe.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Vorfall gesehen haben oder Hinweise zu den Tätern geben können. Die Kriminalpolizei Stuttgart nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0711/89905778 entgegen.