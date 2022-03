Stuttgart-Mühlhausen: Mann stirbt nach Schlägerei - 26-Jähriger festgenommen

Nach einer Schlägerei vor einer Gaststätte in Stuttgart-Mühlhausen hat die Polizei am Donnerstag (03.03.) einen 26-Jährigen festgenommen. Das geht aus einem Polizeibericht hervor. Der Tatverdächtige soll einen 44-Jährigen so schwer verletzt haben, dass dieser seinen Verletzungen erlag.

Was war passiert?

Laut Polizeibericht kam es Mitte Februar (18.02.) vor einer Gaststätte am Flamingoweg zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Der Tatverdächtige soll dem 44-Jährigen, der vermutlich nur schlichten wollte, gegen 3.15 Uhr zusammen mit einem Unbekannten ins Gesicht geschlagen haben. Das Opfer stürzte daraufhin zu Boden und zog sich schwere Kopfverletzungen zu.

Die Personen, die an dem Streit beteiligt waren, flüchteten anschließend. Der Wirt der Gaststätte wählte deshalb den Notruf. Rettungskräfte brachten den 44-Jährigen ins Krankenhaus.

Trotz einer Notoperation verstarb das Opfer am Mittwoch (23.02.) aufgrund der schwerwiegenden Verletzungen. Durch umfangreiche Ermittlungen kam die Polizei dem mutmaßlichen Täter auf die Spur und nahm diesen am Donnerstag (03.03.) in Stuttgart-Hofen fest.

Die Ermittlungen der Polizei, auch zu den Ursachen der Auseinandersetzung, dauern an. Der 26-jährige türkische Staatsangehörige wurde noch am Tag seiner Verhaftung dem Haftrichter vorgeführt.