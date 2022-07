Stuttgart: Mann belästigt zwei Elfjährige in Stadtbahn der Linie U2 sexuell

Ein Unbekannter hat am Dienstag (19.07.) in einer Stadtbahn der Linie U2 zwei elfjährige Mädchen sexuell belästigt.

Nach Angaben der Polizei beobachtete eine der beiden Mädchen gegen 13.40 Uhr, wie der Unbekannte an der Haltestelle Schloss- und Johannesstraße auf seinem Handy offenbar Videos mit nackten Frauen anschaute. Als eine ebenfalls elf Jahre alte Bekannte der Elfjährigen hinzukam, stiegen die beiden in die Bahn Richtung Botnang ein. Der Unbekannte setzte sich ebenfalls in die gleiche Bahn.

Während der Fahrt drehte sich der Mann um und schaute die beiden Mädchen an. Dabei sahen die beiden Mädchen, wie das Glied des Mannes aus seiner kurzen Hose ragte. Der Täter verließ die Bahn entweder an der Haltestelle Millöckerstraße oder Eltinger Straße.

Die Mädchen beschrieben ihn als etwa 70 Jahre alt, mit normaler Statur und einem leichten Bauchansatz. Der Mann hatte weiße, kurze bis mittellange Haaren. Er trug ein hellblaues Poloshirt der Marke Lacoste, eine schwarze kurze Hose, weiße oder graue Turnschuhe der Marke Asics und eine Sonnenbrille. Außerdem hatte er eine schwarze Tasche dabei.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711 - 89905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.