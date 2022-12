Stuttgart: Mann nach mutmaßlicher sexueller Belästigung vorläufig festgenommen

Polizeibeamte haben einen 31-Jährigen am Montag (12.12.) in Stuttgart vorläufig festgenommen. Der Mann steht im Verdacht, eine 19-jährige Frau in der Klett-Passage sexuell belästigt zu haben. Wie die Polizei mitteilt, stand die junge Frau gegen 16 Uhr an einem Fahrkartenautomaten.

Polizei nimmt Tatverdächtigen in Stuttgarter Klett-Passage fest

Ein unbekannter Mann soll ihr dabei von hinten an das Gesäß gegriffen haben. Daraufhin lief die 19-Jährige weg. Kurze Zeit später soll der Tatverdächtige ihr vor einem Ladengeschäft erneut an das Gesäß gegriffen haben. Ein Zeuge beobachtete die Tat und begleitete die 19-Jährige zur Polizei.

Beamte nahmen den Mann kurz darauf noch in der Klett-Passage fest. Der 31-Jährige ist laut Polizei bereits einschlägig strafrechtlich in Erscheinung getreten. Auf Weisung der Staatsanwaltschaft wurde er wieder entlassen.