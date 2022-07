Stuttgart: Mann soll zwei Kinder sexuell belästigt haben

Ein Unbekannter soll am Freitagabend (15.07.) in Stuttgart zwei Kinder im Alter von sieben und neun Jahren sexuell belästigt haben.

Polizei leitet Fahndung ein – ohne Erfolg

Wie die Polizei mitteilt, soll der Mann de Kinder gegen 22.15 Uhr in der Burgstraße „unsittlich berührt“ haben. „Die beiden Kinder sollen in der Folge den Mann weggestoßen haben und nach Hause gerannt sein“, heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung

Eine Fahndung nach dem Unbekannten blieb ohne Erfolg.

Täterbeschreibung und Zeugenaufruf

Der Täter soll zwischen 50 und 60 Jahre alt sein und längere graubraune Haare haben. Insgesamt habe er ein „ungepflegtes Aussehen“. Er trug laut Polizei eine dunkle Jacke mit weißer Aufschrift, eine kurze Hose mit Camouflage-Muster und schwarze Sneakers mit weißer Sohle. Außerdem soll er einen großen Regenschirm und zwei Tragetaschen dabeigehabt haben.

Zeugen können sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 melden.