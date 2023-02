Stuttgart: Pommesmanufaktur „Frittenwerk“ plant weitere Filiale in Innenstadt

Ob mit veganer Bolognese oder mariniertem Hähnchen: Beim „Frittenwerk“ in Stuttgart gibt es Pommes in den außergewöhnlichsten Kreationen. Bisher konnten Pommesfans die verschiedenen Variationen lediglich im Einkaufszentrum „Milaneo“ am Mailänder Platz genießen. Das soll sich nun ändern. Eine weitere Filiale ist in der Innenstadt geplant. Sebastian Stöwer, Marketing Communications Manager bei Frittenwerk, gibt Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Eine Frittenwerk-Filiale. © Frittenwerk Pommesmanufaktur

Wo genau soll die neue Filiale eröffnet werden?

Der neue Store befindet sich in Innenstadtlage an der Bolzstraße 10. Die schöne Ecklage zur Lautenschlagerstraße bietet Platz für eine weitläufige Sonnenterrasse und auch im Gastraum des ehemaligen Burgerlokals können wir das typisch grüne Frittenwerk-Interieur aufleben lassen. Das neue Restaurant wird voraussichtlich Frittenwerk Nummer 31 sein.

Wann ist mit der Eröffnung der neuen Filiale zu rechnen?

Ein genaues Datum gibt es noch nicht, aber wir planen grob mit einer Eröffnung im April. Je nachdem, wie die Bauphase läuft, kann sich das aber ein wenig verschieben.

Wie werden die Öffnungszeiten? Ähnlich derer im Milaneo?

Die Öffnungszeiten stehen noch nicht fest.

Wer wird die neue Filiale betreiben?

Das neue Frittenwerk ist, wie der Großteil unserer Restaurants, nicht Franchise-geführt. Vielmehr stemmen wir den Store mit unserem Team aus unserer Zentrale in Düsseldorf heraus selbst. Bei jeder Eröffnung stehen teilweise die gleichen Jungs und Mädels hinter der Theke, die schon seit 2014 an unserer Seite sind. Für das neue Stuttgarter Team suchen wir aber derzeit noch frische Kräfte.

Sind weitere Frittenwerk-Filialen geplant – wie etwa im Rems-Murr-Kreis?

Aktuell nicht. Die nächstgelegene Neueröffnung in diesem Halbjahr wird vermutlich in Mannheim sein.

Wie entstand die Idee zum erste Frittenwerk?

Der Traum von einer eigenen Pommesbude ist auf Reisen entstanden, speziell in Kanada. Das Nationalgericht „Poutine“ ist dort ungefähr das, was den Deutschen ihr Mitternachtsdöner beim Feiern ist: sättigend und wahnsinnig lecker.

Im Kopf geblieben ist uns aber auch, dass Fritten nicht nur als Beilage, sondern erst recht als Hauptspeise funktionieren und Spaß machen. Das erste Frittenwerk wurde dann Ende 2014 in Düsseldorf-Bilk eröffnet. Der Gedanke an ein zweites Restaurant war da noch in weiter Ferne.