Stuttgart: Porsche gerät wegen technischem Defekt in Brand - Totalschaden

Wegen eines technischen Defekts ist ein Porsche Panamera am Freitagabend (28.10.) in Stuttgart-Zuffenhausen in Brand geraten. Nach Angaben der Polizei meldeten Zeugen gegen 22 Uhr der Feuerwehr ein brennendes Fahrzeug.

Die Einsatzkräfte konnten den Brand löschen. Anschließend untersuchten sie den Motorraum und kamen zu dem Ergebnis, dass ein technischer Defekt den Brand ausgelöst hatte. An dem Porsche entstand Totalschaden. Die Summe des Sachschadens schätzt die Polizei auf mehrere Zehntausend Euro. Fahrzeuge, die in der Nähe des Porsche geparkt waren, blieben unbeschädigt.