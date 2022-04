Stuttgart/Uffenheim: Mord in Auftrag gegeben – Polizei nimmt 63-Jährigen fest

Ein 63-Jähriger steht im Verdacht, einen Mord in Auftrag gegeben zu haben. Polizeibeamten nahmen den 63-Jährigen am Dienstag (26.04.) fest.

Nach Angaben der Polizei hatte das Bundeskriminalamt im März 2022 einen ersten Hinweis dazu gegeben. Nach umfangreichen Ermittlungen konnten die Ermittler feststellen, dass der 63-Jährige über eine Plattform im Darknet den Mord an einem Verwandten in Auftrag gegeben hatte.

Aufgrund dieser Erkenntnisse erwirkte die Staatsanwaltschaft Stuttgart einen Haftbefehl. Mit Unterstützung der Polizeiinspektion Bad Windsheim nahmen Polizeibeamte den Mann an seinem Arbeitsplatz in Uffenheim (Bayern) fest. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern noch an. Der 63-jährige Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit wird im Laufe des Mittwochs (27.04.) einem Haftrichter vorgeführt.