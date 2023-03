Stuttgart und Esslingen: VVS kündigt Streik am Mittwoch (22.03.) an

Für Mittwoch (22.03.) hat die Gewerkschaft Verdi in Stuttgart einen Warnstreik angekündigt. Dabei ist auch die SSB und SVE betroffen. Das teilte der Verkehrs- und Tarifbund (VVS) am Montagnachmittag (20.03.) mit.

S-Bahnen, Regionalbahnen, Nebenbahnen und Busse nicht betroffen

Der SVE ist am Mittwoch (22.03.) und voraussichtlich auch am Donnerstag (23.03.) betroffen. Der VVS bittet seine Fahrgäste, sich über alternative Verbindungen zu informieren oder „wenn möglich im Homeoffice zu arbeiten." S-Bahnen, Regionalbahnen, Nebenbahnen und die Busse in den Verbundlandkreisen sind vom Warnstreik der Gewerkschaft Verdi nicht betroffen.