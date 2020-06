Stuttgart: Unfall zwischen Lastwagen und Linienbus – Busfahrer verletzt

Bei einem Unfall zwischen einem Lastwagen und einem Linienbus am Donnerstag (18.06.) ist der Busfahrer leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei, fuhr der 27-jährige Fahrer des Lastwagens gegen 13.30 Uhr die Filderstraße entlang. Als er nach rechts in den Heslacher Tunnel einbiegen wollte, streifte er einen Bus der Linie 43, der die Filderstraße aus Richtung Marienplatz kommend geradeaus fuhr. Dabei wurde der Busfahrer leicht verletzt, die Fahrgäste blieben unverletzt. Rettungskräfte kümmerten sich um den Busfahrer und brachten ihn vorsorglich in ein Krankenhaus. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren 10 000 Euro. Während der Unfallaufnahme kam es im Bereich der Bundesstraße 14 in Richtung Vaihingen zu Verkehrsbehinderungen.